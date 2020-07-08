وفاة رئيس وزراء ساحل العاج عن عمر ناهز 61 عاما 

أعلن رئيس ساحل العاج، الحسن واتارا، اليوم الأربعاء، وفاة رئيس الحكومة، أمادو غون كوليبالي.، عن عمر ناهز 61 عاما.

وتوفي كوليبالي الذي كان مرشح الحزب الحاكم لانتخابات الرئاسة المقررة في أكتوبر/ تشرين الأول، عن عمر ناهز 61 عاما، عقب اجتماع حضره.

وفي تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر"، نعي واتارا كوليبالي وصفا أياه بـ"أخي الأصغر، وابني أمادو كوليبالي، الذي كان على مر 30 عامًا أقرب شريك لي".

Je rends hommage à mon jeune frère, mon fils, Amadou Gon Coulibaly, qui a été, pendant trente ans, mon plus proche collaborateur. pic.twitter.com/M0gk0kPU0W — Alassane Ouattara (@AOuattara_PRCI) July 8, 2020

وشغل كوليبالي منصب الأمين العام للرئاسة من 2012 إلى 2017 قبل تعيينه رئيسًا للوزراء، كما شغل منصب وزير الزراعة في عهد سلف واتارا، لوران جباجبو.

وكان كوليبالي قد عاد إلى الدولة الواقعة بغرب أفريقيا الأسبوع الماضي بعد غياب شهرين في فرنسا لتلقي العلاج جراء إصابته بمشكلات في القلب.