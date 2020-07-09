إحراق تمثال ميلانيا ترامب قرب مسقط رأسها... صور

ففي تصريحات لمصمم التمثال الخشبي للسيدة الأولى، براد داوني، فإن السلطات المحلية أبلغته بانه يجب إزالة التمثال بعد تعرضه للحرق في 5 يوليو/تموز.
هذا وتم وضع التمثال في العام الماضي بالقرب من مسقط رأس ميلانيا، على ضفاف نهر سافا.
Statue of #Melania Trump set on fire🔥in #Slovenia— Shahara Islam Fatema (@S_I_Fatema) July 9, 2020
U.S First Lady.... 🔥 pic.twitter.com/ToDVYjeDe7
حيث قام الفنان بنحت التمثال من الخشب باستخدام المنشار، ويظهر التمثال ميلاينا بفستان أزرق ارتدته في حفل تنصيب زوجها، بحسب ما نقلت "رويترز".
يذكر بأن تمثالا خشبيا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد تعرض للحرق في مدينة مورافيتس السلوفينية في يناير/كانون الثاني.
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