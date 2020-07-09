إصابات كورونا في البرازيل تتجاوز 1.7 مليون والوفيات تقترب من 68 ألفا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية اليوم الخميس، تسجيل 44751 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19، خلال الـ24 الساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى مليون و713 ألفا و160 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس في جميع أنحاء البلاد.

موسكو - سبوتنيك. ووفقا لوزارة الصحة سجلت البرازيل اليوم 1223 حالة وفاة جديدة بكوفيد-19، ليصل إجمالي الوفيات إلى67964 حالة وفاة.

كما أعلنت الوزارة أن إجمالي عدد حالات التعافي من الوباء بلغ حتى 1020901 حالة.

وتحتل البرازيل المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة الأميركية من حيث عدد الإصابات والوفيات.

في نفس السياق، أظهر إحصاء لرويترز أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم تجاوز 12 مليونا يوم الأربعاء فيما تزداد الأدلة على أن الفيروس، الذي قتل أكثر من نصف مليون شخص في سبعة أشهر، ينتشر في الجو.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن عدد الحالات هو ثلاثة أمثال عدد حالات الإنفلونزا التي تسجل سنويا.