"نفذت بدقة ومهنية فائقة"... رئيس الأركان الإسرائيلي يتحدث عن "العملية الأخيرة"

أكد رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي الجنرال أفيف كوخافي، إن "قوة الردع للجيش الإسرائيلي تتعاظم نتيجة العملية الأخيرة التي نفذت بدقة ومهنية فائقة".

وأضاف كوخافي، خلال مراسم تخريج دفعة أخرى من رجال الأمن في كلية الأمن القومي، أن قوة الردع للجيش الإسرائيلي هم الذين يحددون بدقة موقع مستودع للصواريخ وهم الذين يحلقون سرا على بعد مئات الكيلومترات من الحدود ويضربون الأهداف"، وذلك حسب هيئة البث الإسرائيلية "مكان".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد قال إن إسرائيل تعمل حاليا على ثلاثة مسارات أولها التصدي لمحاولة إيران التموضع في سوريا وثانيها إحباط المحاولة لتطوير الصواريخ ذات الدقة العالية في لبنان، وثالثها وهو الأهم إفشال محاولات طهران الحصول على أسلحة نووية.

​من جانبه، أكد وزير الاستخبارات الإسرائيلي إيلي كوهين، قدرة بلاده الاستخبارية وتعاونها مع دول الخليج أمنيا في مواجهة إيران، وتعهد كوهين بمساندة إسرائيل لدول الجوار في مواجهة الأطماع الإيرانية، مشددا على أهمية وقوف إسرائيل في الصف الأمامي مع الولايات المتحدة بمواجهة إيران، وادعى أن هذا الأمر هو ما يمنع إيران من الاعتداء على الدول الخليجية.