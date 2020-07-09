روحاني يدشن مشاريع "ضخمة"

افتتح الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الخميس، مشروعات وصفت بـ"الضخمة" في إطار حملة "الإنتاج، استمرار الأمل".

وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية "فارس"، دشن روحاني، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، عدة مشاريع صناعية ومنجمية ضخمة في عدة محافظات بالبلاد، في إطار الأسبوع الخامس للحملة الوطنية "الإنتاج، استمرار الأمل".

وأشارت الوكالة إلى أن روحاني دشن عدة مشاريع بمحافظات "سيستان وبلوجستان" (جنوب شرق)، و"فارس" (جنوب) و"أصفهان" (وسط) باستثمارات تبلغ أكثر من 58 تريليونا و800 مليار ريال (الدولار رسميا يعادل 42000 ريال).

ولفتت الوكالة إلى أن المشروعات المدشنة تتعلق بالنسيج ، وإنتاج الحديد الإسفنجي، والحديد المكور، وأيضا مشروعات لإنتاج الغلوكوز والغلوتين والنشا، بالإضافة إلى مشروع تطوير شركة لإنتاج العلب المعدنية للمعلبات، فضلا عن تدشين المرحلة الاولى لتحديث مجمع لمستودعات السلع الأساسية.