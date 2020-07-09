طوكيو تسجل أعلى عدد إصابات يومي... فهل تعيد اليابان فرض إجراءات العزل؟

أكد متحدث باسم الحكومة اليابانية، اليوم الخميس، ردا على سؤال يتعلق بتسجيل أعلى عدد من الإصابات اليومية بفيروس كورونا في طوكيو، عدم وجود حاجة لإعادة فرض حالة الطوارئ.

وقال يوشيهيدي سوجا كبير أمناء مجلس الوزراء للصحفيين في تصريح نقلته "رويترز": إن "طوكيو سجلت 224 حالة إصابة جديدة اليوم الخميس وهو ما يمثل مستوى قياسيا جديدا للحالات اليومية في العاصمة اليابانية منذ بدء التفشي".

وأضاف "نحو 80 بالمئة من الحالات المسجلة اليوم لأشخاص في الثلاثينيات من عمرهم أو أقل".

وأكد أنه "ليس من الممكن خفض خطر الإصابة إلى الصفر بعد أن أنهت البلاد حالة الطوارئ في مايو/أيار".

وسجلت العاصمة اليابانية طوكيو، اليوم الخميس، أكثر من 220 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، حيث يعتبر هذا العدد قياسياً منذ تفشي الوباء، حسبما أفادت وكالة "كيودو" وتلفزيون "أن أتش كيه" وسط مخاوف من موجة ثانية للجائحة.

وتم تسجيل أكبر عدد من الإصابات الجديدة بـ(كوفيد-19) على أساس بيانات الفحوصات الجارية في 17 نيسان/أبريل - 206 إصابات.

أم هذه المرة، تم الكشف عن 224 إصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

هذا وأعلن رئيس الحكومة اليابانية، شينزو آبي، في 14 أيار/مايو الماضي، أن نظام الطوارئ الذي تم إدخاله بسبب انتشار فيروس كورونا قد تم إلغاؤه في معظم أجزاء اليابان، في 39 مقاطعة من أصل 47.