معاناة طبيب من أعراض "كورونا" تستمر مدة 100 يوم

لايزال طبيب أمريكي يعاني من أعراض فيروس كورونا بعد أكثر من 100 يوم على بداية إصابته بالمرض.

الطبيب يوشاي ريم، المقيم بمدينة نيويورك، لايزال موجودا في مستشفى نيويورك-بريسبيتيريان الجامعي التابع لكلية طب ويل كورنيل.

وبحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل"، فإنه بعد أيام قليلة من الإصابة بحمى طفيفة وفقدان الشهية وألم في الساق، شخصت إصابته بمرض كوفيد-19، الذي يسببه الفيروس.

والآن وبعد مرور 4 أشهر لا يزال الطبيب يعاني من الأعراض المصاحبة للمرض، التي تصيب الجهاز الهضمي.

وفي مقال نشره على موقع STAT News، تحدث ريم عن تعايشه مع المرض، وبأن اليأس انتابه وأنه اعتقد في بعض الأيام أنه لن يتخلص أبدا من أعراض المرض.

مضيف بأنه في المراحل الأولى للمرض لم يرغب في زيارة غرفة الطوارئ أو الرعاية العاجلة، وفي اليوم الـ 14، كان ريم ما زال لا يشعر بأي أعراض تنفسية، لكن الأعراض الأخرى التي شعر بها لم تفارقه، ولم تخفف منها أي توصيات من الأطباء.

ليقرر بعدها الانضمام إلى إحدى المجموعات عبر الإنترنت والتي تقدم الدعم للأشخاص الذين يعانون منذ فترة طويلة من الفيروس.

هذا وذكرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها الأربعاء، أن عدد حالات الإصابة المسجلة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بلغ مليونين و982 ألفا و900 حالة، مشيرة إلى أن هذا العدد يأتي بزيادة 50304 حالات عن الإحصاء السابق.

وكشفت المراكز أن عدد الوفيات ارتفع 932 إلى 131065 حالة.