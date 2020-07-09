أمام مجلس حقوق الإنسان... محققة أممية تتحدث مجددا عن قتل سليماني... وإيران تدعو لمساءلة أمريكا

قالت مقررة الأمم المتحدة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القانون، أغنيس كالامار، إن "هناك مخاطر كبيرة من توسيع عقيدة الحرب على الإرهاب"، مشيرة إلى أن ذلك "يهدد الأمن والسلم الدوليين".

طهران - سبوتنيك . وقالت كالمار، في كلمتها أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، حول مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني، "هناك مخاطر جمة من توسيع عقيدة الحرب على الإرهاب يهدد السلم والأمن الدوليين".

وألقت المقررة الأممية الضوء على خطوة توسيع معدل استخدام الطائرات المسيرة المسلحة، وقالت "هناك الكثير من الدول تحاول دخول نادي استخدام الطائرات المسيرة التي تعتبر أكثر فتكا ويمكن تشغيلها عبر فريق يبعد آلاف الكيلومترات"، مطالبة الدول أن تؤسس إجراءات شفافة لتعزيز آلية المسائلة لاستخدام الطائرات المسيرة المسلحة".

من جانبه، قال سفير إيران لدى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اسماعیل بقایي هامانه، إن "قتل سليماني جريمة تعسفية بشعة تتحمل الولايات المتحدة مسؤوليتها، ويمثل دولة ذات سيادة".

وكانت المقررة الأممية لشؤون الإعدامات خارج إطار القانون أغنيس كالامارد، اعتبرت أن الغارة الأمريكية التي قتل فيها الجنرال الإيراني قاسم سليماني، كانت انتهاكا للقانون الدولي. وقالت في تقرير لها، إن العملية الأمريكية التي استهدفت سليماني خرقت ميثاق الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن الأخيرة فشلت في تقديم أدلة كافية على وجود مخطط لاستهداف مصالحها.

فيما ردت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، مورغان أورتاغوس، على تقرير كالامارد، واصفة سليماني، بـ"أكثر الإرهابيين في العالم دموية". وقالت إن تقرير الأمم المتحدة حول مقتل سليماني: "تنقصه النزاهة ومغرض ويقوض حقوق الإنسان عبر إعطائه جواز مرور لللإرهابيين".

يشار إلى أن قائد فيلق القدس الإيراني، الجنرال قاسم سليماني، قتل في غارة أمريكية على مطار بغداد، في الثالث من شهر يناير/كانون الثاني الماضي، رفقة نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي السابق أبو مهدي المهندس.