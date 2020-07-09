طهران ترد على ضعوطات واشنطن

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن طهران قادرة على إحباط الضغوطات التي تمارسها واشنطن عليها في مختلف المجالات.

وأوضح روحاني خلال مراسم تدشين مشروعات صناعية وتعدينية في محافظات إيرانية عدة اليوم أن "إحباط المؤامرة الأمريكية يتم عبر تفعيل شامل لقطاع الإنتاج والصادرات لتعزيز الوضع الاقتصادي في إيران" مشددا على أن "كل الجهود الحكومية منصبة على تذليل العقبات أمام الإنتاج".

وأشار روحاني بحسب وكالة أنباء "فارس" إلى أن الطاقة الإنتاجية للفولاذ بأنواعه تضاعفت في البلاد خلال السنوات السبع الأخيرة لافتا إلى أن وزارة الصناعة والتجارة والمعادن تعهدت بتدشين 200 مشروع ضخم في مجال الصناعة والتعدين بقيمة 1700 تريليون ريال سيتم افتتاحها تدريجيا بعد أسابيع.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد افتتح، اليوم الخميس، مشروعات وصفت بـ"الضخمة" في إطار حملة "الإنتاج، استمرار الأمل".

وأشارت الوكالة الإيرانية إلى أن روحاني دشن، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، عدة مشاريع بمحافظات "سيستان وبلوجستان" (جنوب شرق)، و"فارس" (جنوب) و"أصفهان" (وسط) باستثمارات تبلغ أكثر من 58 تريليونا و800 مليار ريال (الدولار رسميا يعادل 42000 ريال).