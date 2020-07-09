إسرائيل تتخذ "خطوة جديدة" استعدادا للحرب مع إيران

وأفادت القناة العبرية الـ"12"، صباح اليوم الخميس، بأن إسرائيل طلبت من أمريكا تبكير موعد وصول طائرات شحن الوقود الأمريكية الجديدة إلى سلاح الجو الإسرائيلي.

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N12 - חדשות (08/07/20, 10:46:03)https://t.co/ruElgTTUug — חדשות מבזקים.נט (@mivzakim_news) July 8, 2020

وذكرت القناة العبرية أن إسرائيل تحاول إسراع شراء طائرة شحن وقود حديثة من نوع "KC-46" التي تم تطويرها من طائرة "بوينغ" المدنية، والتي كان من المفترض أن تصل إلى إسرائيل خلال السنوات الأربعة المقبلة، إلا أن تل أبيب تقدمت بطلب تبكير وصول هذه الطائرات لتصل خلال العامين المقبلين.

وأكدت القناة على موقعها الإلكتروني أن أمريكا وافقت على بيع إسرائيل 990 مليون لتر من الوقود الخاص بالطائرات المقاتلة النفاثة، على أن يكون من أموال المساعدات الأمريكية السنوية، المقدرة بـ 3 مليارات دولار.