المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض: كورونا تكتسب قوة دفع كاملة

قالت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في أفريقيا، اليوم الخميس، إنه ينبغي للدول الأفريقية زيادة فحوص فيروس كورونا المستجد وإلزام الناس باستخدام الكمامات مع تجاوز حالات العدوى في القارة نصف مليون إصابة مؤكدة.

ونقلت رويترز عن جون نكينجاسونج رئيس المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت من أديس أبابا، قوله: "الجائحة تكتسب قوة دفع كاملة".

وأوضح نكينجاسونج إن حالات الإصابة الجديدة زادت بنسبة 24 بالمئة في القارة في الأسبوع الماضي.

وقال إنه يجب على الدول الأفريقية، التي لا توجد بيانات جديرة بالثقة لدى الكثير منها، أن تتبنى نهجا يتسم بالجرأة لتشجيع الناس على استخدام الكمامات وزيادة الفحوص وتعقب الحالات.

وأضاف "هذا سينقذ أرواحا وينقذ الاقتصاد".

وقال نكينجاسونج إن خمس دول أفريقية سجلت 71 بالمئة من حالات الإصابة، هي مصر ونيجيريا وجنوب أفريقيا والجزائر.

وسجلت أفريقيا 512499 حالة إصابة مؤكدة و11930 حالة وفاة، حتى اليوم الخميس، وفقا لبيانات منظمة الصحة.