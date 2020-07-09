إعلام: الحكم بالسجن على ابنة أخ غولن لمدة ثلاث سنوات تقريبا

ذكرت تقارير إعلامية تركية أنه تم الحكم على ابنة أخ الداعية الإسلامي المعارض، فتح الله غولن، بالسجن عامين وسبعة أشهر بتهمة مساعدة منظمة إرهابية.

وبحسب ما نشرته صحيفة "صباح" التركية، فقد حكمت المحكمة الجنائية في إسطنبول على زينب غولن، بالسجن لعامين وسبعة أشهر بتهمة مساعدة منظمة إرهابية.

ووفقا للصحيفة فقد تم اعتقال زينب، في أكتوبر 2019 في منطقة بيكوز في إسطنبول ببطاقة هوية مزيفة.

وبحسب لائحة الاتهام، فإن زينب متهمة بفتح حساب مع آسيا في أغسطس 2014 بتوجيه من عمها وإيداع 75 ألف ليرة تركية في الحساب أي نحو 35 ألف دولار في ذلك الوقت.

هذا وتتهم السلطات التركية منظمة غولن، التي تسميها "FETO" (منظمة فتح الله الإرهابية)، بالتورط في محاولة الانقلاب التي حدثت في يوليو 2016.

وبعد التمرد في تركيا، تم اعتقال أكثر من 80 ألف شخص، وتم فصل أو إيقاف أكثر من 160 ألف موظف حكومي، بمن فيهم أفراد عسكريون، هذا وقد أدان غولن نفسه عملية الانقلاب ورفض المزاعم التي تفيد بتورطه.