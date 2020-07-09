آلاف الإيرانيين يقتحمون حدود العراق للمشاركة في تشييع شخصية دينية...فيديو

وقالت وسائل إعلام محلية عراقية إن "قرابة 5 آلاف من أتباع الكسنزانية، كسروا الحاجز الحدودي لمعبر باشماخ، واشتبكوا مع حرس الحدود، قبل أن يتوجهوا صوب مركز مدينة السليمانية".
وبحسب المصادر، فإن "الإيرانيين دخلوا إلى السليمانية، بهدف المشاركة في مراسم دفن شيخ الطريقة، محمد عبد الكريم الكسنزان، الذي توفي قبل أيام".
گزارشهای رسانهای از تیراندازی نیروهای امنیتی در #مرز_باشماق بە سوی دراویشی کە برای شرکت در مراسم خاکسپاری شیخ محمد کسنزانی از رهبران طریقت قادری در کردستان #عراق تجمع کرده بودند، خبر میدهند. طبق این گزارشها، چند درویش در این تیراندازی زخمی شدهاند pic.twitter.com/0j9lq9sN0M— ايران اينترنشنال (@IranIntl) July 9, 2020
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو يظهر ما قيل إنه إطلاق قوات أمنية النار على الإيرانيين بعد أن اقتحموا الحدود العراقية.
آلاف الإيرانيين يقتحمون حدود العراق للمشاركة في تشييع شيخ طريقة صوفيةhttps://t.co/km89i0h097#إرم_نيوز #العراق #إيران pic.twitter.com/lR7Qnse8ir— إرم نيوز (@EremNews) July 9, 2020
ولم تصدر السلطات العراقية في بغداد، أو حكومة إقليم كردستان، أي توضيح رسمي لما حصل.
وتوفي مرشد الطريقة القادرية الكسنزانية في العراق والعالم، الشيخ محمد بن عبد الكريم الكسنزاني، السبت الماضي عن عمر ناهز 82 عاما.
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