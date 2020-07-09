آلاف الإيرانيين يقتحمون حدود العراق للمشاركة في تشييع شخصية دينية...فيديو

أقدم آلاف الإيرانيين على اقتحام الحدود العراقية، من خلال معبر باشماخ الواقع في قضاء بنجوين التابع لمحافظة السليمانية شمالي العراق.

وقالت وسائل إعلام محلية عراقية إن "قرابة 5 آلاف من أتباع الكسنزانية، كسروا الحاجز الحدودي لمعبر باشماخ، واشتبكوا مع حرس الحدود، قبل أن يتوجهوا صوب مركز مدينة السليمانية".

وبحسب المصادر، فإن "الإيرانيين دخلوا إلى السليمانية، بهدف المشاركة في مراسم دفن شيخ الطريقة، محمد عبد الكريم الكسنزان، الذي توفي قبل أيام".

گزارش‌های رسانه‌ای از تیراندازی نیروهای امنیتی در #مرز_باشماق بە سوی دراویشی کە برای شرکت در مراسم خاکسپاری شیخ محمد کسنزانی از رهبران طریقت قادری در کردستان #عراق تجمع کرده بودند، خبر می‌دهند. طبق این گزارش‌ها، چند درویش در این تیراندازی زخمی شده‌اند pic.twitter.com/0j9lq9sN0M — ايران اينترنشنال (@IranIntl) July 9, 2020

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو يظهر ما قيل إنه إطلاق قوات أمنية النار على الإيرانيين بعد أن اقتحموا الحدود العراقية.

ولم تصدر السلطات العراقية في بغداد، أو حكومة إقليم كردستان، أي توضيح رسمي لما حصل.

وتوفي مرشد الطريقة القادرية الكسنزانية في العراق والعالم، الشيخ محمد بن عبد الكريم الكسنزاني، السبت الماضي عن عمر ناهز 82 عاما.