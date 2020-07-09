أوكرانيا والناتو يتفقان على تعزيز وجود الحلف في البحر الأسود

أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، بأن وزير الدفاع أندريه تاران، أجرى، اليوم الخميس، محادثة هاتفية مع أمين عام حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، واتفقا خلالها على تعزيز وجود الحلف في منطقة البحر الأسود.

كييف - سبوتنيك . وجاء في بيان وزارة الدفاع الأوكرانية، نشر على موقعها الإلكتروني: "اتفق الطرفان على تعزيز وجود القوات والوسائل في البر والبحر وفي المجال الجوي لمنطقة البحر الأسود، عن طريق زيادة الدوريات الجوية ووجود السفن البحرية للبلدان الأعضاء في الحلف".

وأعرب وزير الدفاع الأوكراني عن اهتمامه بإقامة تبادل مشترك للمعلومات بشأن الوضع في المنطقة، داعيا الدول الأعضاء في الحلف للانضمام إلى التدريبات الاستراتيجية الوطنية، المقرر إجراؤها في جنوب أوكرانيا، هذا الخريف.

وأضاف البيان، أن "وزير الدفاع دعا الأمين العام لحلف الناتو للمجيء إلى أوكرانيا، في زيارة رسمية".

يذكر أن أوكرانيا أصبحت الدولة السادسة التي حصلت على وضع شريك لحلف شمال الأطلسي، بميزات متقدمة.