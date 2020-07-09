أكثر من مليون أمريكي يفقدون وظائفهم خلال أسبوع

أجبر ارتفاع حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد في أمريكا بعض الولايات على إغلاق الحانات والمطاعم مرة أخرى، لكن التأثير على المدى الطويل على الوظائف غير مؤكد.

وبحسب وكالة "فرانس برس"، أفادت وزارة العمل الأمريكية، اليوم الخميس، بأن 1.3 مليون عامل آخرين قدموا طلبات للحصول على إعانات البطالة خلال الأسبوع المنتهي في 4 يوليو/ تموز، بانخفاض 99 ألف عن الأسبوع السابق.

ويتواصل هذا التباطؤ في وتيرة تسريح العمال مع إعادة افتتاح أكبر اقتصاد في العالم تدريجياً واستدعاء العمال إلى وظائفهم. لكن المستوى لا يزال أعلى بكثير من أي أسبوع سابق للوباء.

في نفس الأسبوع من عام 2019، قدم 211 ألف شخص فقط طلبات أولية للحصول على إعانات البطالة. وقال الاقتصادي جويل ناروف في مذكرة: "إن سوق العمل يتحسن لكن الآثار الناجمة عن عودة الفيروس قد تبطئ هذا التقدم".

مع ارتفاع حالات الإصابة في عدد من الولايات بما في ذلك فلوريدا وتكساس وكاليفورنيا، أعاد حكام هذه الولايات فرض بعض إجراءات الإغلاق أو علقوا بروتوكولات إعادة الفتح الخاصة بهم.