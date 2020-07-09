خاصية القيادة الذاتية تنقذ سائق "تسلا" من الموت...فيديو

نشرت وسائل الإعلام مقطع فيديو تظهر فيه سيارة "تسلا 3" التي تتمتع بخاصية نظام القيادة الذاتية، تتجنب اصطداما مروعا بعجلة سيارة ظهر فجأة على الطريق السريع.

ويبدو في الفيديو كيف تظهر العجلة فجأة على الطريق السريع فتقوم السيارة المجهزة بنظام القيادة الذاتية بالانحراف عنها وتتجاوز العجلة.

ونقل موقع "أوتو إيفالووشين" عن مالك السيارة الكهربائية، قوله: "لم يكن النظام الآلي هو من أبعد تسلا أنا قمت بذلك، لكن الطيار الآلي نبهني بوجودها".

وأشاد المالك بسيارته: "السيارة عادت لمسارها بانسيابية كبيرة بعد الانحراف".

تعتبر "تسلا" واحدة من شركات السيارات الرائدة في العالم، طرحت في أيلول / سبتمبر 2014، ميزة مساعدة السائق شبه المستقلة والتي ساعدت السائق أثناء القيادة أو أثناء وقوف السيارات.