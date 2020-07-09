"ربما انتحر"... العثور على جثة عمدة سيئول بعد اختفائه

أعلنت الشرطة الكورية الجنوبية عثورها على جثة عمدة العاصمة، بارك وون- سون، بالقرب من مجمع سكني في سيئول، منتصف ليل اليوم الخميس بالتوقيت المحلي.

وبحسب وكالة "يونهاب"، عثرت الشرطة على جثة بارك -الذي يعتقد بأنه ربما انتحر- أثناء عملية التفتيش حول منطقة جبل بوك-آك في سيئول، بعد إبلاغ ابنته عن اختفائه في وقت سابق.

وقدمت ابنة بارك بلاغًا للشرطة في حوالي الساعة 5:17 مساءً بالتوقيت المحلي، يفيد بأنه "غادر المنزل منذ أربع إلى خمس ساعات، بعد أن أخبر ابنته برسالة تشبه الوصية، مع إغلاق هاتفه حاليًّا".

وتبين أن "بارك" قد غادر مسكنه في منطقة "جونغ رو" في سيئول حوالي الساعة 10:44 صباحًا، مرتديًا قبعة سوداء ويحمل حقيبة ظهر سوداء.

وآخر مكان تم فيه تعقب إشارة من هاتف "بارك" المحمول هو مكان بالقرب من معبد "غيل سانغ سا" البوذي في منطقة سونغ بوك في شمال شرق سيئول.

وعثرت الشرطة على جثة بارك بعد حوالي 7 ساعات من الإبلاغ عن اختفائه، حيث بدأت الشرطة بحثًا شاملًا عن بارك، من خلال نشر الطائرات دون طيار والكلاب البوليسية، كما تم إرسال عمال الإنقاذ إلى موقع البحث.

سبب اختفاء أو وفاة بارك ليس واضحًا حتى الآن. أفادت شبكة "إس بي إس" أن إحدى سكرتيرات بارك قدمت شكوى إلى الشرطة، ليلة الأربعاء، بدعوى التحرش الجنسي في عام 2017.

وقال تقرير "إس بي إس"، إن السكرتيرة أخبرت محققي الشرطة أن عددًا غير محدد من الموظفات الأخريات في سيئول سيتي هال –المقر الحكومي للمدينة- تعرضن لتحرش جنسي من قبل بارك.

ورفضت الشرطة تأكيد أي معلومات تتعلق بالقضية. وقالت الشرطة إنها ستحقق في ملابسات الحادث لمعرفة سبب وفاة العمدة بارك بالضبط.