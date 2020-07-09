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    البرلمان الإيراني

    إيران... استجواب للرئيس روحاني تمهيدا لعزله

    © REUTERS / OFFICIAL PRESIDENT WEBSITE
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    كشفت تقارير صحفية إيرانية أن مشرعين إيرانيين يسعون إلى استجواب الرئيس الإيراني، حسن روحاني، تمهيدا لعزله.

    وأعلن البرلماني الإيراني، جواد نكبين، أن روحاني قد يواجه مصير أبو الحسن بني صدر، أول رئيس بعد الثورة الإسلامية الإيرانية، والذي تم عزله عام 1981.

    الرئيس الإيراني حسن روحاني، يونيو 2020
    © REUTERS / OFFICIAL PRESIDENTIAL WEBSITE
    مشروع قرار أمام البرلمان الإيراني لاستجواب روحاني

    وقال رجل الدين والنائب المحافظ في البرلمان الإيراني في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر": "وفقا للمادة 89 من الدستور، والمادة 229 من القانون الداخلي للبرلمان، يحق للنواب استجواب الرئيس حسن روحاني وعزله وفق 18 سببا".

    وأوضح جواد نكبين أن الرئيس الإيراني أثبت عدم كفاءته في حل المشاكل الاقتصادية التي تواجهها البلاد، خاصة مع ارتفاع سعر الدولار والعقارات والسلع الأساسية لأرقام قياسية.

    وطالب نواب إيرانيون قبل أيام، بمساءلة الرئيس حسن روحاني حول زيادة أسعار المواد الأساسية وانخفاض سعر العملة المحلية أمام الأجنبية، والتقلبات في سوق الإسكان.

    وذكرت وكالة "فارس" الإيرانية: "عُرضت مساءلة رئيس الجمهورية على رئاسة المجلس يوم الأحد 6 حزيران/ يوليو، بشأن التقلبات في سوق الإسكان وزيادة أسعار المواد الأساسية التي يحتاجها الشعب، وارتفاع أسعار العملات الأجنبية بسرعة وتراجع قيمة العملة الوطنية".

    وقدم 200 نائب في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني (البرلمان) إلى رئاسة المجلس مشروع قرار لاستجواب رئيس الجمهورية حسن روحاني حول الأوضاع الاقتصادية في البلاد، والمستجدات المتعلقة بالاتفاق النووي، وخطط مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

    ​وتابعت الوكالة، موضحة أن "الأسئلة التي تضمنها مشروع القرار تدور في محاور عدة هي، انهيار العملة الوطنية أمام الدولار الأمريكي بشكل متسارع، وانفلات أوضاع سوق السكن والسيارات والتضخم، وما هو حجم الدولار المدعوم الذي طرحته الحكومة الإيرانية للمستوردين على سعر 42000 ريال (1 دولار) ولمن تم إعطاؤه وما هو تأثيره على السيطرة على التضخم الحالي، والخطأ الذي ارتكبته حكومة روحاني والذي أدى إلى دفع الولايات المتحدة للانسحاب الأحادي من الاتفاق النووي، والمشكلات الناجمة عن انتشار وباء كورونا والقطاعات المتضررة".

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    مشروع قرار أمام البرلمان الإيراني لاستجواب روحاني
    الكلمات الدلالية:
    إيران, حسن روحاني, الرئيس الإيراني حسن روحاني, الرئيس الإيراني, مجلس الشورى الإسلامي في إيران, البرلمان الإيراني
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