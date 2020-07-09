إسرائيل... إصابة مئات بينهم ضباط نخبة بكورونا و10 آلاف جندي في الحجر

كشفت معطيات رسمية أن 10 آلاف جندي إسرائيلي في الحجر الصحي، فيما ثبتت إصابة 350 جنديا حتى الآن بفيروس كورونا المستجد.

ويدور الحديث عن جنود بينهم مقاتلون يمكنهم التدرب في إطار أقسام أو كتيبة، دون الحاجة للتواصل مع جنود آخرين طيلة فترة العزل، وكذلك المقاتلون الموجودون في إطار اداء مهام ويتطلب منهم الدخول للحجر الصحي، يمكنهم أداء مهماتهم في قواعد عسكرية صغيرة وخارجية، بحسب موقع "آي 24 نيوز" الإسرائيلي.

وذكر الموقع أن عدد المصابين أو الذين يحتاجون الدخول إلى الحجر الصحي في الجيش بسبب تواصلهم مع المصابين، هو الأعلى، حيث سجل حتى الآن 350 إصابة في صفوف الجنود وهو ضعف الرقم الذي سجل في الموجة الأولى، والأمر مماثل بالنسبة لعدد الجنود في الحجر الصحي.

وبحسب الموقع ذاته، فإن عشرات القادة والجنود من وحدة النخبة في الجيش الإسرائيلي قد دخلوا الحجر الصحي، بعد تأكيد إصابة أحد أعضائها بالفيروس.

وأفادت هيئة البث الرسمية بأن عدد حالات الإصابة بالفيروس التاجي في صفوف جيش الدفاع بشكل حاد، وقد تم خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة تسجيل 66 حالة اخرى ليبلغ العدد الإجمالي للمصابين 316 جنديا جميعهم بحالة طفيفة.

وأضافت أنه "تم إدخال رئيس أركان الجيش أڤيڤ كوخافي، للحجر الصحي برفقة عدد من الضباط الآخرين، وذلك بعد مخالطتهم لمصاب بفيروس كورونا"​​​.