موسكو: ما تناقلته وسائل إعلام عن بصمة روسية باحتجاجات صربيا محاولة للإساءة لشراكة البلدين

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، بأن التقارير التي تشير إلى وجود "بصمة روسية" مزعومة في أعمال الشغب في بلغراد هي محاولة للإساءة للشراكة الروسية الصربية.

موسكو - سبوتنيك. وقالت الخارجية الروسية، في بيان لها: "ذكرت بعض وسائل الإعلام الإلكترونية أنباء حول "البصمة الروسية" المزعومة في أعمال الشغب، التي وقعت في العاصمة الصربية يومي 7 و8 يوليو/ تموز الجاري. من الواضح أن مؤلفي هذا الحشو الإعلامي يحاولون اتباع القوالب النمطية "المؤامرة" المعروفة لرعاتهم، الذين يبدو لديهم أن "يد موسكو" في كل مكان... الساعين لهدف واحد وهو الإساءة للشراكة الروسية الصربية".

وأضافت الخارجية في بيانها: "نأمل بوقف سريع للعنف واستعادة النظام العام والاستقرار في صربيا الصديقة وعودة المناقشات الاجتماعية السياسية حول جميع القضايا الملحة التي تواجه البلاد إلى المسار الدستوري".

وشهدت عدة مدن في صربيا الليلتين الماضيتين أعمالا مناهضة للحكومة، أعرب المتظاهرون فيها عن عدم رضاهم عن الوضع الوبائي الحالي في البلاد وإجراءات السلطات في مواجهة انتشار فيروس "كورونا" المستجد، وطالبوا بتوفير معلومات "حقيقية" عن ضحايا "كوفيد-19"، وتوبيخ سياسات الرئيس ألكسندر فوتشيتش.

وقدّر نائب عمدة بلغراد غوران فيسيتش، الأضرار فقط لليلة الأولى من أعمال الشغب بـ 127 ألف يورو.