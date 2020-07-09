شقيقة زعيم كوريا الشمالية: عقد قمة أخرى مع واشنطن غير ضرورية وغير مجدية

قالت شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، اليوم الخميس إن كوريا الشمالية لا تستفيد من عقد قمة أخرى مع الولايات المتحدة.

وفي بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، قالت كيم يو جونغ إنها "تعتقد أن قمة أخرى غير ضرورية وغير مجدية بالنسبة لكوريا الشمالية طالما أن الجانبين غير قادرين على حل خلافاتهما، وما دامت الولايات المتحدة تتمسك بمواقفها".

وكان رئيس إدارة الشؤون الأمريكية بوزارة الخارجية الكورية الشمالية، كون جونغ جون، قال، في وقت سابق، إن بوينغ يانغ لا تعتزم إجراء محادثات مع واشنطن.

يذكر أن المفاوضات المتعلقة بنزع السلاح النووي الكوري الشمالي متعثرة منذ انهيار القمة الثانية بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فبراير 2019 في هانوي.

وأكدت بيونغ يانغ أكثر من مرة عدم رغبتها مواصلة المحادثات مع واشنطن ما لم تتراجع الولايات المتحدة عن سياستها "العدائية".

وكان الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، قد أعلن في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2019، أن بلاده ستواصل تطوير أسلحة استراتيجية حتى يتم إنهاء سياسة الولايات المتحدة العدائية تجاه كوريا الشمالية، وستقدم قريبا أسلحة استراتيجية جديدة.