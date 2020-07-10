إصابة رئيسة بوليفيا بفيروس كورونا

أعلنت رئيسة بوليفيا جانيني آنييس، أمس الخميس، ثبوت إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وقالت في تغريدة إنها في حالة "جيدة" وتواصل العمل وهي في العزل. وأضافت "معا سنتجاوز ذلك".

He dado positivo a Covid19, estoy bien, trabajaré desde mi aislamiento. Juntos, vamos a salir adelante. pic.twitter.com/oA4YVYlZFa — Jeanine Añez Chavez (@JeanineAnez) July 9, 2020

وجاء تأكيدها بعد أسبوع من إعلان وزيرة الصحة ماريا إيدي روكا إصابتها بفيروس كورونا.

وسجلت بوليفيا التي يسكنها أكثر من 11.5 مليون نسمة أكثر من 42 ألف حالة إصابة مؤكدة بالمرض و1500 وفاة، وهي واحدة من أكثر الدول تضررا في العالم من حيث نسبة الوفيات من الإصابات.