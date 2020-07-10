إعلام: هونغ كونغ تغلق جميع المدارس بسبب ارتفاع حالات الإصابة بـ"كورونا"

قالت وسائل إعلام، إن هونغ كونغ ستعلن تعليق الدراسة في جميع المدارس بعد ارتفاع ملحوظ في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ما يثير مخاوف من تجدد انتشار الفيروس في المدينة.

وأفادت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينع بوست" اليوم الجمعة عن مصدر طبي قوله إن ما لا يقل عن 30 شخصا أصيبوا بالفيروس، حسبما نقلت "رويترز".

وأعلنت هونغ كونغ الخميس عن 42 حالة جديدة، 34 إصابة منها منقولة محليًا، وهو اليوم الثاني على التوالي الذي تسجل فيه المدينة ارتفاعا ملحوظا في الإصابات المحلية.

ويبلغ العدد الإجمالي الإصابات في المدينة منذ أواخر يناير/كانون الثاني 1366، منها سبع وفيات.