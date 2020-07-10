كازاخستان ترد على تحذريرات صينية بشأن فيروس قاتل على أراضيها

علقت السلطات الطبية الكازاخستانية، يوم أمس الخميس، على التحذيرات الصينية التي قالت إن حالات الالتهاب الرئوي المنتشرة في البلاد هي أكثر خطورة من فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن هذه المعلومات غير دقيقة وليست صحيحة.

ونقلت وكالة "رويترز" تصريحات وزارة الصحة الكازاخستانية التي قالت: "أفادت بعض وسائل الإعلام الصينية أن كازاخستان أبلغت عن حالات من التهاب رئوي مجهول أكثر فتكا من كورونا. ونحن في جمهورية كازاخستان ننفي رسميا هذه المعلومات".

أوضحت الوزارة أنه "في 9 تموز/يوليو الماضي تحدث وزير الصحة في كازاخستان، أليكسي تسوي، عن عدد حالات الالتهاب الرئوي في البلاد ككل، وأصل فيروسي بكتيري وفطري، بما في ذلك، وفقا لتصنيف، فهو من نوعية الالتهاب الرئوي الفيروسي ذات مسببات غير محددة".

تجدر الإشارة إلى أن ​السفارة الصينية​ في العاصمة الكازاخستانية نور سلطان، حذرت أمس الخميس المواطنين الصينيين في كازاخستان من "عدوى غير معروفة"، معدل وفياتها أعلى بكثير مما كان عليه الوضع مع النوع الجديد من الفيروسات التاجية. أشارت البعثة الدبلوماسية إلى بيانات الجانب الكازاخستاني.