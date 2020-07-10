مسؤول إيراني يكشف حقيقة وقوع انفجار غربي طهران

نقلت وسائل إعلام إيرانية، صباح اليوم الجمعة، بيان النفي الرسمي بشأن دوي انفجار كبير في مدينة قدس الإيرانية الواقعة غرب العاصمة طهران.

وذكرت وكالة "فارس" الإيرانية الرسمية تصريحات حاكمة مدينة قدس الإيرانية،​ ليلى واثقي، التي نفت وقوع ​انفجار​ في مدينة "قدس" او "كرمدرة"، مؤكدة بأن ​الأخبار​ الواردة في هذا الصدد هي مجرد ​شائعات​.

وأضافت واثقي قائلة: "إن انقطاع الكهرباء أمام مستشفى "12 بهمن" في الساعة العاشرة ليلا بالتوقيت المحلي كان لمدة 5 دقائق فقط".

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، عن تقارير على الإنترنت، خبرا عن سماع دوي انفجار، صباح الجمعة (بالتوقيت المحلي) غرب العاصمة طهران.

ولم تقدم إذاعة جمهورية إيران الإسلامية (IRIB) أي معلومات إضافية حول سبب الانفجار أو الخسائر المحتملة، بحسب "رويترز".