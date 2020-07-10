الولايات المتحدة تسجل رقما قياسيا لليوم الثاني على التوالي بعدد إصابات كورونا

أفاد إحصاء لـ "رويترز" بأن الولايات المتحدة سجلت ما لا يقل عن 60565 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الخميس، وهو ثاني يوم على التوالي تتجاوز فيها الإصابات 60 ألفا.

ولليوم الثالث على التوالي، قفز عدد الوفيات في الولايات المتحدة بأكثر من 800، وهو أعلى مستوى منذ أوائل يونيو/ حزيران وفقا للإحصاء. وسجلت فلوريدا زيادة قياسية بلغت 120 حالة وفاة، وشهدت كاليفورنيا 136 وفاة جديدة وهو أقل قليلا من الرقم القياسي المسجل في اليوم السابق البالغ 149 بحسب الإحصاء.

وفي الوقت الذي سجلت فيه كاليفورنيا وفلوريدا وتكساس مؤخرا أعدادا قياسية من المصابين، تبددت الآمال في إعادة فتح الاقتصاد وتراجعت الأسهم الأمريكية نحو واحد بالمئة عند الإغلاق في الوقت الذي يخشى فيه المستثمرون من أن يقوض أي إغلاق جديد قطاع الأعمال.

وتتزايد الحالات حتى خارج الولايات الثلاث الأكثر اكتظاظا بالسكان في البلاد. وسجلت ألاباما ومونتانا وويسكونسن أكبر ارتفاع تشهده في عدد الإصابات اليومية أمس الخميس. وتتزايد الإصابات في 41 من أصل 50 ولاية، وفقا لتحليل رويترز للحالات في الأسبوعين الماضيين مقارنة بالأسبوعين السابقين لهما.

وبلغ الرقم القياسي السابق المسجل يوم الأربعاء 60541 إصابة.

وسجلت الولايات المتحدة أكثر من 3.1 مليون إصابة وأكثر من 133 ألف وفاة بسبب الفيروس حتى الآن.