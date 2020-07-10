ممثلة الصحة العالمية في روسيا: تشكيل فريق علمي كبير لتحليل أصل فيروس كورونا

صرحت ممثلة منظمة الصحة العالمية في روسيا، ميليتا فوينوفيتش، اليوم الجمعة، بأنها لم تستبعد الفرضية التي تشير إلى وجود فيروس كورونا المستجد في حالة سبات، وأن العلماء يحققون حاليا في أصل الفيروس.

وقالت فوينوفيتش لوكالة "سبوتنيك" : "شكلت منظمة الصحة العالمية فريقا كبيرا سيعمل مع العلماء الصينيين لتحليل أصل الفيروس، الذي عاش في الحيوانات وفي لحظة ما انتقل إلى البشر. يمكن العثور عليه في مياه الصرف الصحي".

ولفتت فوينوفيتش إلى أنه في الوقت الحاضر يتم فحص العينات القديمة وهذه دراسة معقدة إلى حد ما.

واختتمت الممثلة بالقول : "إذا كانت هناك أية نتيجة ثورية، فستعلنها منظمة الصحة العالمية على الفور.أنا لا أستبعد مثل هذه الفرضية، ولكن من المستحيل القول بالتأكيد".

وصنفت منظمة الصحة العالمية في 11 آذار/مارس الماضي، تفشي فيروس كورونا المستجد "جائحة". وفقاً لأحداث البيانات تم تسجيل ما يقرب من 11.8 مليون حالة إصابة بالمرض في العالم ، وتوفي أكثر من 545 ألف شخص.