الاتحاد الأوروبي يحث واشنطن على إعادة النظر في قرارها بإيجاز عقوبة الإعدام

حث الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، واشنطن على إعادة النظر في استئناف الحكم بالإعدام على المستوى الفيدرالي، وذلك بعد أن أجازت وزارة العدل الأمريكية إعادة العمل بعقوبة الإعدام، وذلك ابتداء من الـ 13 من الشهر الجاري، بعد توقف دام 17 عاما.

أمستردام-سبوتنيك. وجاء في بيان صحفي على الموقع الإلكتروني للمفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية، "يعارض الاتحاد الأوروبي بشدة قرار وزارة العدل في الولايات المتحدة الأمريكية لاستئناف عقوبة الإعدام الفدرالية بعد توقف دام 17 عاما. نحن نحث الإدارة الأمريكية على إعادة النظر في عمليات الإعدام الفدرالية وعدم المضي فيها اعتبارا من 13 يوليو/تموز المقبل".

وأشار البيان، إلى رفض بروكسل القاطع لحكم الإعدام، لأنها ليست الطريقة الأمثل لمنع ارتكاب الجرائم، "يعارض الاتحاد الأوروبي بشدة عقوبة الإعدام في جميع الأوقات وفي جميع الظروف. إنها عقوبة قاسية وغير إنسانية، وهي تتعارض مع الحق غير القابل للتصرف في الحياة، وليست رادعا فعالا لسلوك الإجرام."

وأخيرا نوه البيان الصحفي على الموقع الرسمي للشؤون الخارجية الأوروبية، إلى أن الاتحاد الأوروبي يدعم وبشكل حازم ضحايا الجرائم وأسرهم، ويدعم تطبيق عقوبات فعالة غير مميتة. مشددا على مواصلته العمل من أجل الإلغاء العالمي لعقوبة الإعدام.

يذكر أن واشنطن أعلنت في العام الماضي عن استئناف العمل بعقوبة الإعدام على المستوى الفدرالي خلال العام الجاري. إذ أن 78 شخصاً صدرت في حقهم أحكام بالإعدام على المستوى الفدرالي، في الفترة الواقعة بين 1988 و2018، ولكن لم يعدم إلا 3 أشخاص منهم منذ ذلك الحين، وما زال 62 شخصاً من الذي صدرت في حقهم أحكام فدرالية بالإعدام في انتظار تنفيذ الحكم. وتم تنفيذ آخر حكم إعدام لمسجون فيدرالي عام 2003.