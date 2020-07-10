"تيك توك" يرد على ضغوط من الحكومة الأمريكية

ويشمل الفريق الجديد خبراء في العمل مع الوكالات الحكومية والسياسيين، بحسب ما نقلته "سي إن بي سي".

ومن بينهم المستشار السابق لعضو الكونغرس في كارولينا الجنوبية، مايكل هاكر، ونائب الرئيس الأول لجمعية الإنترنت، مايكل بلوم، والشريكة في شركة محاماة "K&L Gates" كارولين لوري، وأخصائي أمن البيانات الذي عمل مع "أوبر"، ديو سيمز، وألبرت كيليماج ذو الخبرة في صناعات الدفاع والطيران.

وأصبح "تيك توك" في مايو/أيار أكثر التطبيقات شهرة التي تم تنزيلها في العالم. وكل عاشر مستخدم كان من أمريكا، كما كانت الهند رائدة في نسبة التنزيلات (20 %). في الوقت نفسه، استدرج "تيك توك" المدير العام لشركة ديزني كيفين ماير، للعمل لديه.

هذا وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد تصريحات وزير خارجيته، مايك بومبيو، حول أن بلاده تدرس إمكانية حظر تطبيق "تيك توك" الصيني في البلاد.