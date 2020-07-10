طهران تهدد بالرد إذا ما ثبت ضلوع عناصر خارجية في تفجير "نطنز"

أعلنت إيران، اليوم الجمعة، بأنه إذا ثبت تورط عناصر خارجية في انفجار منشأة "نطنز" النووية، فسيكون لذلك تبعات، وسوف يعلن عن سبب الانفجار بعد استكمال التحقيق.

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، في تصريح صحفي في محافظة أصفهان وسط البلاد: "إذا تم التوصل إلى قيام عناصر خارجية بتفجير "نطنز"، فسنعلن عن ذلك، وسيكون للأمر تبعات في هذه الحالة".

وأضاف موسوي: "هدف وسائل الإعلام من نسب انفجار منشأة "نطنز" للكيان الإسرائيلي هو لمساعدة هذا الكيان في تلميع صورته وفرض هيمنته".

وتابع: "نحن في انتظار جمع الأجهزة الأمنية تفاصيل وأسباب الانفجار حتى يتم الإعلان عنها"، مؤكدا أنه من المبكر الحكم على سبب الانفجار.