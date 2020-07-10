ماكرون يحسم جدل إعادة تجديد برج كاتدرائية نوتردام

حسم الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الجدل والنقاش الوطني الذي دار على مدى عام تقريبا، حول الشكل الذي سيتم عليه إعادة تجديد برج كاتدرائية نوتردام.

وأعلن ماكرون أن برج كاتدرائية نوتردام، سيتم تجديده وفقا للتصميم القوطي الأصلي الذي كان عليه في القرن التاسع عشر.

وقال ماكرون إنه يحبذ استمكال أعمال الترميم بحلول عام 2024 عندما تستضيف باريس دورة الألعاب الأولمبية.

وكانت وزيرة الثقافة الفرنسية روزيلين باشيلوت، أكدت أنه ينبغي إعادة بناء كاتدرائية نوتردام بشكل مطابق لما كانت عليه قبل اندلاع الحريق فيها العام الماضي.

و قالت باشيلوت، بعد أيام قليلة من توليها منصبها كوزيرة للثقاقة في الحكومة الفرنسية الجديدة، إن سقف الكاتدرائية وبرجها يجب ألا يخضعا لإعادة تصميم بإيماءات معاصرة.

وتم بناء البرج الأول للكاتدرائية في القرن الثالث عشر، ولكن بسبب الأضرار واسعة النطاق، تم إزالته في أواخر القرن الثامن عشر، ثم تم استبداله بتصميم جديد للمهندس المعماري يوجين فيولي لو دوك، في منتصف القرن التاسع عشر.