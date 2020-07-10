رئيس وزراء إيطاليا يرجح مد حالة الطوارئ بسبب كورونا

قال رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، اليوم الجمعة، إن إيطاليا ستمدد على الأرجح حالة الطوارئ، إلى ما بعد موعد انتهائها الحالي في 31 يوليو/ تموز، بسبب أزمة فيروس كورونا.

ونقلت وكالة "رويترز" عن كونتي قوله "التمديد المحتمل يعني ببساطة أننا في وضع يمكننا من مواصلة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الوباء".

وأعلنت إيطاليا حالة الطوارئ لمدة ستة أشهر في نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي.

وحظرت إيطاليا، يوم الخميس الماضي، دخول مسافرين من 13 دولة وصفتها بأنها تسجل مستويات عالية في الإصابة بفيروس كورونا.

وشملت القائمة التي أعدتها وزارة الصحة أرمينيا والبحرين وبنغلادش والبرازيل والبوسنة وتشيلي والكويت ومقدونيا الشمالية ومولدوفا وعمان وبنما وبيرو وجمهورية الدومينكان.

وقال وزير الصحة، روبرتو سبرانزا، في بيان إن الحظر يشمل أي شخص أقام أو سافر عبر هذه البلدان خلال الأيام الأربعة عشر الماضية.

وتسمح السلطات الإيطالية للوافدين من كل البلدان خارج الاتحاد الأوروبي ومنطقة شينغن بدخول البلاد لكنها تلزمهم بالحجر الصحي لمدة 14 يوما فور وصولهم.