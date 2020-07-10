يونيسكو تدعو تركيا لعدم تحويل كاتدرائية آيا صوفيا إلى مسجد

دعت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو)، اليوم الجمعة، تركيا إلى عدم تحويل كاتدرائية آيا صوفيا في إسطنبول إلى مسجد، مشيرة إلى التزامات تركيا القانونية.

موسكو- سبوتنيك وجاء في بيان المنظمة "آيا صوفيا، كجزء من مناطق إسطنبول الأثرية، تدخل في قائمة التراث العالمي كمتحف. يلحق بذلك عدد من الالتزامات والواجبات قانونية. بذلك يجب أن تضمن الدولة ألا تتغير القيمة الإجمالية الاستثنائية للمباني على هذه الأرض".

ويجري مؤخرا في تركيا بحث مسألة تحويل كاتدرائية "آيا صوفيا" إلى مسجد، حيث صرح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إنه ينتظر قرارا من مجلس الدولة وهو أعلى محكمة إدارية في تركيا، بشأن إمكانية تغيير وضع الكاتدرائية وسيتصرف بناء على ذلك.

وتأسست كاتدرائية آيا صوفيا من قبل الإمبراطور المسيحي جستنيان وتم افتتحاها في 27 كانون الأول/ديسمبر عام 537 الميلادية. وظلت هذه الكاتدرائية المعبد الأكبر في العالم المسيحي على مدى أكثر من ألف عام.

وبعد استيلاء العثمانيين على القسطنطينية وسقوط الإمبراطورية البيزنطية في عام 1453، تم تحويل الكاتدرائية إلى مسجد، ولكن منذ عام 1934، أصبح المعبد، بموجب مرسوم مؤسس الدولة التركية الحديثة، كمال أتاتورك، متحفا وأدرج في قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو.