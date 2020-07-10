دولة تدعو مصففي الشعر والزبائن لتجنب الحديث في صالونات الحلاقة

وجهت وزارة الصحة التركية دعوة لمصففي الشعر والزبائن والموظفين في صالونات تصفيف الشعر والحلاقة والتجميل لتجنب المحادثات الصاخبة والحديث، قدر الإمكان، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.

ونشرت وزارة الصحة التركية كتيبا يتضمن مجموعة من التعليمات الخاصة بعمل صالونات تصفيف الشعر وصالونات التجميل، ونشرته على الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة.

وجاء في الكتيب مجموعة من النصائح والتعليمات الموجهة للعملاء والموظفين والعاملين في هذا القطاع، حيث منع دخول أي شخص إلى صالونات الحلاقة من دون ارتداء الأقنعة "الكمامات"، بالإضافة إلى ضرورة استخدام المطهرات والحفاظ على مسافة الأمان الموصى بها بين العاملين والزبائن، وزيارة صالونات التجميل من خلال المواعيد المسبقة والمحددة سابقا، بحسب موقع "sozcu" التركي.

وجاء في النشرة: "يجب على العملاء والموظفين ألا يتحدثوا إلا عند الضرورة، وتجنب المحادثات الصاخبة، لأن هذا يزيد من خطر انتشار القطيرات الصغيرة".

وأوصت الوزارة بتجنب استخدام مجففات الشعر، منوهة إلى أنه في حال "كان عليك تشغيلها، فمن الضروري توجيه تدفق الهواء الساخن بشكل معاكس لأماكن جلوس الزبائن".

وبحسب وزارة الصحة التركية، تم تسجيل أكثر من 209 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، شفي منها أكثر من 190 ألف شخص، وتوفي 5300 حالة.