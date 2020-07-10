القضاء التركي يلغي قرار تحويل "آيا صوفيا" إلى متحف

ألغت محكمة تركية، اليوم الجمعة، مرسوما حكوميا صدر عام 1934 يقضي بحويل "آيا صوفيا" في إسطنبول إلى متحف.

وذكرت المحكمة، بحسب وكالة "الأناضول"، أن المرسوم غير قانوني، مشيرة إلى أن "آيا صوفيا" مدون في وثيقة سند الملكية بتوصيف مسجد ولا يمكن تغييره.

واقترح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في وقت سابق، استعادة وضع المسجد لموقع التراث العالمي لليونسكو، وهو نقطة محورية لكل من الإمبراطوريات البيزنطية والمسيحية والعثمانية المسلمة، وهو الآن أحد أكثر المعالم الأثرية زيارة في تركيا.

#عاجل | القضاء التركي يلغي قرار مجلس الوزراء الصادر عام 1934 القاضي بتحويل مسجد #آياصوفيا إلى متحف pic.twitter.com/Dp6NL9MpPP — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) July 10, 2020

​صدر حكم اليوم من مجلس الدولة، وهو أعلى محكمة إدارية في تركيا.

ودعت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو)، اليوم الجمعة، تركيا إلى عدم تحويل كاتدرائية آيا صوفيا في إسطنبول إلى مسجد، مشيرة إلى التزامات تركيا القانونية.

وجاء في بيان المنظمة: "آيا صوفيا، كجزء من مناطق إسطنبول الأثرية، تدخل في قائمة التراث العالمي كمتحف. يلحق بذلك عدد من الالتزامات والواجبات القانونية. بذلك يجب أن تضمن الدولة ألا تتغير القيمة الإجمالية الاستثنائية للمباني على هذه الأرض".