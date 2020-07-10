بوريس جونسون يعلن عن قرار لمحاربة البدانة في بريطانيا

ذكرت تقارير بريطانية، اليوم الجمعة، أنه من المتوقع أن تفرض الحكومة البريطانية قيودا على محلات السوبر ماركت بشأن العروض المخفضة على الوجبات السريعة، وذلك للحد من انتشار البدانة في البلاد.

وتأتي الخطوة ضمن حملة رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون، الموعودة لمكافحة السمنة في بريطانيا والقضاء عليها، بحسب صحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية.

وبحسب التقارير، ستحظر القيود الجديدة على محلات السوبر العروض التي تحت عنوان "اشتر واحدة واحصل على الآخر مجانا"، كذلك سيتم حظر العروض المجانية على المنتجات غير الصحية، وكذلك الترويج للحلويات والشوكولاتة الموجودة في نهاية الممرات بالمحلات.

كما تفكر الحكومة البريطانية في إضافة السعرات الحرارية إلى قوائم الطعام الخاصة بالمطاعم والوجبات السريعة، في إطار الاقتراحات الجديدة التي انفردت صحيفة "تايمز" البريطانية بالكشف عنها.

لكن يمكن لهذه القيود أن تضع بوريس جونسون في خلاف مع أصحاب السوق الحرة في حزب المحافظين، إلا أن جونسون يعتقد أن هذه الخطوات الصارمة ضرورية في الوقت الحالي لمعالجة مشكلة السمنة في المملكة المتحدة، خاصة وأنه يُعتقد أنها عامل رئيسي في شدة تفشي فيروس "كورونا" المستجد في البلاد.

وقوبلت اقتراحات حكومة بوريس جونسون الجديدة بفرض قيود على تخفيضات الوجبات السريعة في محلات السوبر ماركت بترحيب من جانب النشطاء المناهضين للسمنة في البلاد، لكنهم حثوا الحكومة على المضي قدما في فرض قيود أيضا على إعلانات التلفزيون المتعلقة بالوجبات السريعة.

وفي سياق متصل، تخطط منظمة الصحة العامة في إنجلترا لتدشين حملة للياقة البدنية والأكل الصحي، التي تهدف إلى تشجيع تغييرات نمط الحياة على نطاق واسع بعد الموجة الأولى من فيروس "كورونا" المستجد.

وبحسب دراستين جديدتين نُشرتا في المجلة الطبية البريطانية "بي إم جي" في الأسبوع الحالي، فإن النظام الغذائي الغني بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة مرتبط بانخفاض خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2.