ترامب: العلاقات مع الصين "تضررت بشدة"

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن العلاقات بين الولايات المتحدة والصين "تضررت بشدة".

​وجاءت تصريحات الرئيس الأمريكي، كما نقلتها وكالة "فرانس برس"، تزامنا مع زيارته إلى ولاية فلوريدا المنكوبة بتفشي جديد لفيروس كورونا المستجد، لحضور حملة لجمع التبرعات، متجاهلا النصيحة الصحية حول مخاطر التجمعات الكبيرة قبل انطلاق استعداداته للانتخابات. #BREAKING Trump says relationship with China "severely damaged" pic.twitter.com/lFpzChOKZx — AFP news agency (@AFP) July 10, 2020

وكان ترامب قد هدد قبل أيام بمعاقبة الصين على وباء فيروس كورونا المستجد.

وقال ترامب في خطاب بمناسبة عيد الاستقلال: إن "خداع الصين وسريتها ومحاولاتها للتستر على المشاكل تحت السجادة سمح للفيروس(كورونا) بالانتشار إلى 189 دولة".

منذ بداية انتشار جائحة كورونا عالميا في ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، دائما ما يوجه الرئيس الأمريكي وإدارته الانتقادات إلى الصين، معتبرين أنها أخفت الحقيقة بشأن الفيروس ما سهل انتشاره عالميا.