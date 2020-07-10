أردوغان: ندعو الجميع لاحترام قرارنا بإعادة "آيا صوفيا" إلى مسجد... فيديو

وأكد أردوغان في كلمته، انفتاح أنقرة على جميع وجهات النظر الدولية بشأن القضية، مشددا على أن مصير "آيا صوفيا" هو حق سيادي تركي.
واعتبر أردوغان أن تركيا تحتوي على 435 معبداً وكنيسة مفتوحة للعبادة، وأن هذا المشهد هو تعبير عن "فهمنا الذي يرى اختلافاتنا على أنها ثروة".
وشدد أردوغان على أن أي موقف بخصوص "آيا صوفيا" يتجاوز التعبير عن الآراء "نعده انهاكا لاستقلالنا"، وأن حق الشب التركي فيه يتجاوز حق من أنشأه قبل 1500 عام.
يحدث الآن | كلمة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد قرار إعادة فتح مسجد آيا صوفيا أمام المصلين https://t.co/AmQ3wXrO2J— TRT عربي (@TRTArabi) July 10, 2020
واعتبر أردوغان أن تركيا تحتوي على 435 معبداً وكنيسة مفتوحة للعبادة، وأن هذا المشهد هو تعبير عن "فهمنا الذي يرى اختلافاتنا على أنها ثروة".
وبين أردوغان أن "آيا صوفيا"، مثل "جميع مساجدنا، سيفتح أبوابه أمام الجميع من المواطنين والأجانب وغير المسلمين"، وأن هذه الخطوة سيسجلها التاريخ في صفحاته، على حد تعبيره.
يتبع...
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