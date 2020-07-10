الخارجية الإيرانية: قاسم سليماني كان في مهمة سلام عندما تم اغتياله

أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، اليوم الجمعة، أن الشعب الإيراني داعية سلام على الدوام، وهو ما يمكن لمسه في الأدب ومن بينها مؤلفات الشعراء.

وبحسب وكالة "إرنا"، قال موسوي إن "الشهيد القائد قاسم سليماني كان مثالًا لهذه الحقيقة عن الشعب الإيراني، حيث كان يسعى لتحقيق السلام في المنطقة، واستشهد بعملية اغتيال غادرة من قبل الإرهابيين الأمريكيين بينما كان في مهمة لصنع السلام".

وأضاف موسوي أن أفعال مثل الإرهاب والعنف والتزمت والتمييز العنصري والإبادة الجماعية، أمور حصلت ما بعد الحداثة من قبل من يبحثون عن هويتهم في رفض الآخرين.

وشدد على أن الجمهورية الإسلامية عبأت على الدوام كل طاقاتها لتحقيق السلام المستدام في العالم وتابعت المفاوضات في المنطقة ومنها سوريا، مضيفًا أنه لا دولة في العالم يرقى دورها إلى دور إيران في إنتاج السلام ودعمه.

وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية قتل سليماني، قائد فيلق القدس، التابع للحرس الثوري الإيراني، يوم 3 يناير/ كانون الثاني الماضي، في هجوم نفذته طائرة دون طيار، بينما وصفت إيران الهجوم بـ"إرهاب الدولة"، وتوعدت بالانتقام.

وفي 8 يناير/ كانون الثاني، شنت إيران هجوما صاروخيا على قاعدتين عسكريتين في العراق، بينهما قاعدة عين الأسد، التي تضم نحو 1500 جندي أمريكي.