أمريكا تفرض رسوم جمركية بنسبة 25 % على واردات فرنسية ردا على الضريبة الرقمية

قالت الولايات المتحدة الامريكية إنها ستفرض رسوما جمركية إضافية بنسبة 25 في المئة على واردات فرنسية بقيمة 1.3 مليار دولار.

موسكو - سبوتنيك. ويأتي قرار واشنطن ردا على ضريبة فرنسا الجديدة على الخدمات الرقمية، لكنها سترجئ تطبيق الرسوم الجديدة بما يصل إلى 180 يوما، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية عن الممثل التجاري للولايات المتحدة.

ونقلت الوكالة عن الممثل التجاري قوله إن الرسوم الجمركية ستدخل حيز التنفيذ في 6 يناير/كانون الثاني 2021، كاشفا أن الرسوم ستشمل سلع فرنسية مثل مستحضرات التجميل وحقائب اليد.

وأشار الممثل التجاري إلى إن إرجاء التطبيق سيتيح مزيدا من الوقت لحل المشكلة، بما في ذلك إجراء مناقشات في إطار مجموعة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وتأتي الخطوة الامريكية في أعقاب تحقيق أمريكي خلص إلى أن الضريبة الفرنسية تنطوي على تمييز ضد شركات تكنولوجيا أمريكية مثل غوغل وفيسبوك وأبل.