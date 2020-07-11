ترامب يخفف عقوبة السجن الصادرة بحق صديقه روجر ستون

أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمر بتخفيف عقوبة السجن لصديقه ومستشاره السابق روجر ستون، قبل أيام تحويله لقضاء عقوبته.

واشنطن - سبوتنيك. وقال البيت الأبيض في بيان إن "روجر ستون رجل حر الآن".

وكان من المتوقع أن يتم تحويل ستون يوم الثلاثاء إلى سجن بولاية جورجيا ليقضي عقوبته المقدرة بثلاث سنوات وأربعة أشهر بعد أن أدين بالكذب على المحققين في قضية التدخل الروسي المزعوم بالانتخابات الأمريكية في 2016.

وكان ترامب قال للصحفيين في وقت سابق إنه يدرس قضية العفو على ستون، مضيفا أن الأخير تعرض للظلم رفقة العديد من الأشخاص.

وعلى عكس العفو، فإن التخفيف الذي استفاد منه ستون لا يمحو الإدانة الجنائية.