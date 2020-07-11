ولاية كاليفورنيا الأمريكية تفرج عن 8 آلاف سجين في إطار مكافحة كورونا

قالت سلطات ولاية كاليفورنيا الأمريكية يوم الجمعة إن الولاية ستفرج عن نحو ثمانية آلاف نزيل من السجون لإبطاء انتشار فيروس كورونا داخل المنشآت.

وظهرت بؤر إصابة واسعة النطاق في عدة سجون بالولاية، وقالت إدارة السجون إن من المحتمل الإفراج عن النزلاء بنهاية أغسطس/ آب، بحسب رويترز.

وقال رالف دياز مسؤول إدارة السجون والتأهيل في كاليفورنيا في بيان "نتخذ هذه الإجراءات للحفاظ على صحة وسلامة السجناء والموظفين".

ويشمل الإجراء السجناء الذين يتبقى لهم عام أو أقل على انتهاء مدد عقوباتهم.

في السياق، سجلت الولايات المتحدة، يوم الجمعة، نحو 69 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا وذلك في زيادة يومية قياسية لليوم الثالث على التوالي.

وشهدت أيضا ثماني ولايات زيادات قياسية في عدد الإصابات اليومية أمس الجمعة هي ألاسكا وجورجيا وايداهو ولويزيانا ومونتانا وأوهايو ويوتا وويسكونسن، بحسب إحصاء جديد لرويترز.