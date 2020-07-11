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    الرئيس الإيراني حسن روحاني، طهران، إيران 4 مايو 2020

    روحاني: لا يمكن لأي دولة في العالم إغلاق الاقتصاد عدة أشهر لمواجهة "كورونا"

    © AFP 2020 /
    العالم
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    الموضوع:
    آخر تطورات فيروس "كورونا" في العالم (60)
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    قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم السبت، إنه "لا يمكن لأي دولة إغلاق الاقتصاد لأشهر لمواجهة تفشي وباء "كوفيد-19"، مؤكدا أن بلاده "تسعى لإنتاج لقاح وعلاج للفيروس رغم العقوبات الأمريكية".

    رئيس مجلس خبراء القيادة في إيران اية الله أحمد جنتي
    © AFP 2020 / ATTA KENARE
    جنتي يوجه دعوة عاجلة إلى المسؤولين في إيران في ظل تفشي "كورونا"
    وأكد روحاني، خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة "كوفيد-19"، "لا يستطيع أي بلد في العالم إغلاق الاقتصاد عدة أشهر لمواجهة تفشي فيروس كورونا"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

    وأضاف، "رغم الجهود التي بذلناها خلال الشهر الأول من انتشار كورونا لكن أعداد الوفيات قد ارتفعت لدينا، ونسعى إلى خفضها"، متابعا: "نحن نعمل على إيجاد لقاح وعلاج ضد فيروس كورونا ونحن لم نجلس وننتظر أن ينتج أحد اللقاح لأخذه رغم العقوبات المفروضة علينا".

    وسجلت وزارة الصحة الإيرانية، يوم الثلاثاء الماضي، وفاة 200 مصاب بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وهي أعلى حصيلة يومية منذ ظهور الوباء في إيران.

    وقالت الناطقة باسم وزارة الصحة الإيرانية، سيما سادات لاري، في مؤتمر صحفي، "تم تسجيل 200 وفاة جديدة جراء الإصابة بكورونا، ما رفع الإجمالي إلى 11931 وفاة"، مضيفة أن "حصيلة الإصابات بكورونا ارتفعت إلى 245688".

    الموضوع:
    آخر تطورات فيروس "كورونا" في العالم (60)

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    الكلمات الدلالية:
    العقوبات الأمريكية ضد إيران, فيروس كورونا, حسن روحاني, إيران
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