وكالة إيرانية: "الانفجار" كلمة السر لشائعات وأكاذيب الأعداء

نشرت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، تقريرا تؤكد فيه أن الانفجارات الأخيرة التي تهز البلاد مجرد "شائعات وأكاذيب مفبركة".

وأوضحت الوكالة أن "الجهات المعادية للثورة تقوم منذ فترة ببث شائعات وأكاذيب مفبركة بوقوع انفجارات وهمية في بعض مناطق البلاد، ثبت بطلانها وأنها لا أساس لها من الصحة".

وتابعت الوكالة "استندت هذه الجهات إلى تصريح لمسؤول توفي العام الماضي وأرفقت مزاعمها بصورة تعود في الأساس إلى قصف صهيوني لقطاع غزة قبل خمسة أعوام".

وأكملت الوكالة "بعد الأخبار التي أوردتها بعض المواقع في الأجواء الافتراضية التي زعمت وقوع انفجار في غرب العاصمة طهران توجه مراسلو الوكالة لموقع الانفجار وتأكد لهم عدم صحة ذلك من خلال مشاهداتهم الميدانية وتصريحات السكان في المنطقة".

وأضافت الوكالة "نفت حاكمة مدينة قدس غرب العاصمة الإيرانية طهران، ليلى واثقي، وقوع انفجار في المدينة، مؤكدة أن الأخبار الواردة في هذا الصدد هي مجرد شائعات".

وقالت واثقي لوكالة أنباء "فارس"، إنه لم يحدث أي انفجار في المدينة وإن انقطاع الكهرباء أمام مستشفى "12 بهمن" كان لمدة 5 دقائق فقط.

وأتمت "أيا من المؤسسات الأمنية لم تؤكد وقوع انفجار في المدينة، والأخبار الواردة في هذا الصدد هي مجرد شائعات".