مسؤول إيراني: اغتيال سليماني مثال لإرهاب الدولة الأمريكية

اعتبر سفير ومندوب إيرانية الدائم في الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي، اغتيال قاسم سليماني "مثالا بارزا لإرهاب الدولة الأمريكي"، مؤكدا أن "هذا العمل الإجرامي يحمل الحكومة الأمريكية مسؤولية دولية".

وقال تخت روانجي في رسالة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي وأمين عام منظمة الأمم المتحدة، إن "قيام أمريكا باغتيال القائد الشهيد قاسم سليماني والذين كانوا بمعيته، يعد عملا إرهابيا إجراميا باي معيار كان ومن شانه ان يحمل الحكومة الامريكية مسؤولية دولية".

وأضاف روانجي، أنه "وخلال الأعوام الاخيرة وبناء على التزامات الجمهورية الاسلامية الإيرانية وقرارات مجلس الأمن الدولي في مجال مكافحة الإرهاب، ادى الشهيد سليماني دورا مهما في مساعدة شعوب وحكومات بعض دول المنطقة، بطلب منها، في دحر أخطر التنظيمات الإرهابية مثل "داعش" وسائر التنظيمات الإرهابية المصنفة من قبل مجلس الأمن الدولي".

وتابع مندوب إيران الدائم في الأمم المتحدة: إن مسؤولي الدول المذكورة نوهوا مرارا وبصورة واسعة باجراءات الشهيد سليماني في هذا المجال. وفقا لوكالة "أنباء فارس".

وأشار تخت روانجي إلى أن "هذا العمل الإرهابي نفذ بأمر مباشر من الرئيس الأمريكي"، وأكد أنه "يعد عملا إجراميا ومثالا بارزا لإرهاب الدولة وانتهاكا صارخا للمبادئ الاساسية للقوانين الدولية خاصة المبادئ المصرح بها في ميثاق منظمة الأمم المتحدة ومن شانها ان تحمّل أمريكا مسؤولية دولية".

وأكد كذلك أن "هذا العمل اللاشرعي والمتهور الذي اقدمت عليه أمريكا يكشف بوضوح عن خواء مزاعمها حول مكافحة الإرهاب وفي الواقع فان أمريكا هي في حالة حرب ضد الذين يكافحون الإرهابيين".

وأوضح مندوب إيران الدائم في الأمم المتحدة أن "هذه السياسة المنافقة والمناقضة لالتزمات أمريكا الدولية في مجال مكافحة الإرهاب، ومنها قرارات مجلس الأمن الدولي، تضعف الجهود الإقليمية والعالمية في مسار مكافحة الإرهاب الدولي بصورة جادة".

وأكد تخت روانجي في الرسالة، أن "إطلاق ما يسمى بـ "منظمة إرهابية خارجية" على جزء من القوات المسلحة لدولة ما يعد خرقا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومنها مبدا المساواة لسيادة الحكومات ولا يمكنها ان تكون ابدا مبررا لتهديدها واستخدام القوة ضدها ومنها في نطاق حدود دول أخرى".

ورفض بصورة قاطعة "جميع الاستدلالات التي لا أساس لها التي يسوقها المسؤولون الأمريكيون لتبرير عملية الاغتيال الإجرامية للشهيد الفريق قاسم سليماني وأدان هذه الجريمة الشنيعة باشد لهجة ممكنة، معلنا بان الجمهورية الإسلامية الايرانية تحتفظ لنفسها بجميع حقوقها في أطار القوانين الدولية لاتخاذ الاجراءات اللازمة لاستيفاء حقها الذاتي في الدفاع المشروع".

وأضاف مندوب إيران الدائم في الأمم المتحدة، أن "هذا العمل الاستفزازي جدا الذي اقدمت عليه أمريكا جاء بهدف تصعيد حدة التوتر في المنطقة الى مستوى غير قابل للسيطرة ومن الواضح انه عليها تحمل كامل المسؤولية لكل تداعياته".

وقال، "ينبغي علي التاكيد بان القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الايرانية خاصة قوة "القدس" التابعة لحرس الثورة الاسلامية التي كانت على الدوام في الخط الامامي لمكافحة الإرهاب والتطرف في المنطقة، وبناء على الحقوق والتعهدات الدولية للجمهورية الإسلامية، عازمة على مواصلة طريق الشهيد الفريق قاسم سليماني بقوة في مكافحة الجماعات الإرهابية في المنطقة حتى اجتثاثها كاملا".

وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية قتل سليماني، قائد فيلق القدس، التابع للحرس الثوري الإيراني، يوم 3 يناير/ كانون الثاني الماضي، في هجوم نفذته طائرة دون طيار، بينما وصفت إيران الهجوم بـ"إرهاب الدولة"، وتوعدت بالانتقام.

وفي 8 يناير/ كانون الثاني، شنت إيران هجوما صاروخيا على قاعدتين عسكريتين في العراق، بينهما قاعدة عين الأسد، التي تضم نحو 1500 جندي أمريكي.