أول تحرك من الصحة العالمية لكشف أصل "كورونا" في الصين.. وأمريكا تعلق

علقت الولايات المتحدة الأمريكية، مساء أمس الجمعه، على إجراء منظمة الصحة العالميّة، تحقيقا بشأن مصدر فيروس "كورونا" المستجد في الصين.

وقال السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة في جنيف أندرو بريمبرغ: "نرحب بالتحقيق الذي تجريه الأمم المتحدة بشأن مصدر فيروس كورونا المستجد في الصين"، وذلك حسب وكالة "فرانس برس".

وأضاف: "نحن نعتبر هذا التحقيق العلمي خطوة ضرورية للحصول على فهم كامل وشفاف لكيفيّة انتشار هذا الفيروس في جميع أنحاء العالم".

وتوجه عالم أوبئة وخبير في صحة الحيوانات من منظمة الصحة العالمية أمس الجمعه، إلى الصين في محاولة لتحديد المصدر الحيواني لفيروس كورونا المستجد، فيما قالت منظمة الصحة العالمية إن الخبيرين سيصلان إلى بكين في عطلة نهاية الأسبوع تمهيدا لمهمة أوسع تهدف إلى تحديد كيفية انتقال الفيروس من الحيوان إلى الإنسان.

وأودي فيروس كورونا المستجد بحياة ما لا يقلّ عن 550 ألف شخص في العالم، وأصاب أكثر من 12.1 مليون منذ ظهوره في الصين في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

ويعتقد العلماء أن الفيروس القاتل انتقل من الحيوانات إلى البشر، على الأرجح في سوق لبيع الحيوانات البرية في مدينة ووهان، فيما قال مسؤولون صينيون في أولى مراحل تفشي المرض إن الفيروس ربما انتشر من سوق في المدينة يبيع الحيوانات الحية والبرية، ولكن لم يتم تأكيد ذلك.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في مايو/ أيار الماضي "إنهاء علاقة بلاده مع منظمة الصحة العالمية التي يتهمها منذ بدء تفشي الوباء العالمي بأنها متساهلة جداً مع الصين"، ويتّهم ترامب أيضا مدير المنظمة الاثيوبي الجنسية تيدروس أدهانوم غيبريسوس بأنه فشل في إصلاح المنظمة.