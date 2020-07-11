مصرع 8 عناصر من حزب العمال في غارة تركية شمالي العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت، عن قتل ثمانية عناصر من حزب العمال في غارة تركية شمالي العراق.

وقالت الوزارة في بيان، إنه "تم قتل ثمانية عناصر من حزب العمال الكردستاني ضمن عملية مخلب النمر المتواصلة منذ 17 حزيران الماضي".

وأكدت أن عملية "مخلب النمر ستستمر حتى قتل آخر عنصر بالمنطقة". وفقا لـ "السومرية نيوز"

أعلنت وزارة الدفاع التركية، يوم 16 يونيو/ حزيران، إطلاق عملية عسكرية جديدة شمالي العراق.

وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان عبر حسابها بموقع "تويتر"، "لقد بدأت عملية (المخلب-النمر)، فعناصر وحدات الكوماندوز الأبطال موجودون حاليا في منطقة هفتانين".

وتنفذ القوات التركية في السنوات الماضية عمليات مكثفة ضد المسلحين الأكراد، الذين تعتبرهم إرهابيين، في كل من العراق وسوريا، قائلة إن ذلك يأتي ردا على هجمات شنها أو خطط لها عناصر "حزب العمال الكردستاني"، الذي تحاربه تركيا منذ نحو أربعة عقود داخل البلاد وخارجها.