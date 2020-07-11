السلطات الإيرانية تضبط نحو نصف طن من المخدرات شرقي البلاد

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم السبت، عن ضبط كمية كبيرة من المخدرات في محافظة خراسان الواقعة على الحدود الأفغانية.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية تصريحات قائد ​قوى الأمن الداخلي​ في محافظة خراسان في ​إيران​، العميد مجيد شجاع، عن ضبط 483 كلغ من ​المخدرات​ في مدينة قائن الواقعة شرقي ​إيران​ والمحاذية لأفغانستان​.

وأشار شجاع إلى أن "وحدة من قوى الامن الداخلي وحين اداء مهامها، اشتبهت ب​سيارة​ تتحرك بسرعة عالية فتم إصدار الأمر للسائق بالتوقف إلا أنه تجاهل ذلك وواصل الطريق ما حدا برجال الأمن الداخلي لملاحقته وإيقافه، وعند تفتيش السيارة تم ضبط المخدرات".

ولفت شجاع إلى أنه "تم كذلك توقيف سيارة أخرى مرافقة للسيارة الحاملة للمخدرات وجرى اعتقال سائقي السيارتين وتم تسليمهما للسلطات القضائية المختصة".