مقتل خمسة أشخاص واحتجاز رهائن في كنيسة بجنوب أفريقيا.. صور

قالت الشرطة في جنوب أفريقيا، اليوم السبت، إن خمسة أشخاص قتلوا واحتجز آخرون رهائن في كنيسة غربي جوهانسبرج.

وأضافت الشرطة في بيان على "تويتر" أنها تلقت بلاغا في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت عن "موقف احتجاز رهائن وإطلاق نار" في الكنيسة.

وقالت الشرطة إنها اعتقلت 30 شخصا وضبطت أكثر من 25 سلاحا ناريا وإن المفاوضين مع محتجزي الرهائن لا يزالون في الموقع.

#sapsGP Early hours this morning #SAPS was alerted to a hostage situation & shooting @ International Pentcost Holiness Church, Zuurbekom, 30 suspects arrested & seized more than 25 firearms. 5 fatalities are confirmed. The scene is still active with SAPS Hostage Negotiators. TM pic.twitter.com/5sMjYkYFjg — SA Police Service 🇿🇦 (@SAPoliceService) July 11, 2020

ولم تذكر الشرطة سببا لاحتجاز رهائن ولا تقديرا لعددهم. وفقا لوكالة "رويترز".

وذكرت محطة (إي.إن.سي.إيه) التلفزيونية أن هناك نزاعا على قيادة الكنيسة ونقلت عن مسؤول فيها قوله إن عدد الرهائن يصل إلى مئتين.