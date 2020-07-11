ترامب يعد بتسهيل الحصول على الجنسية الأمريكية

وعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باتخاذ إجراءات من شأنها تسهيل حصول "الحالمين" من المهاجرين، الذين دخلوا الأراضي الأمريكية في سن الطفولة، على الجنسية.

وقال ترامب خلال مقابلة مع محطة "نوتيثياس تيليموندو" الأمريكية الناطقة بالإسبانية: إنه "سيصدر أمرا تنفيذيا يتضمن طريقا للمواطنين الحالمين، والبالغ عددهم حوالى 650 ألف شخص دخلوا الولايات المتحدة بدون وثائق وهم أطفال".

📣 En exclusiva, @realdonaldTrump dijo que aprobará mediante una orden ejecutiva una reforma migratoria “basada en méritos” que incluiría un camino a la ciudadanía para los #dreamers.



Sin embargo, el mandatario ha tratado de desmantelar #DACA desde que llegó a la presidencia. pic.twitter.com/yIZnOKG9VD — Noticias Telemundo (@TelemundoNews) July 11, 2020

وأكد دونالد ترامب أنه "سيصدر أمرا يعالج قضايا الهجرة المرتبطة ببرنامج حماية الحالمين من الترحيل والذي يعرف اختصارا باسم برنامج "داكا"، وأقر في عهد الرئيس السابق باراك أوباما في عام "2012.

وتراجع البيت الأبيض بعد ساعات من المقابلة، عن هذه الخطوة مشيرا إلى أن الأمر لا يعدو إلا احتمالا في إدراج الموضوع في المحادثات مع مجلس الشيوخ لتعديل قوانين الهجرة، وفقا لما ذكرته وكالة "فرانس برس" الفرنسية للأنباء.

وأكد المتحدث باسم البيت الأبيض، جود دير، أن "ترامب يسعى لإنشاء نظام هجرة قائم على الجدارة مؤكدا على رغبته في العمل مع الكونغرس لإيجاد حل تشريعي لبرنامج داكا يمكن أن يكون طريقا للمواطنة والحصول على الجنسية الأمريكية".

لكنه حمل، بحسب الوكالة، "مسؤولية تعطيل تلك الإجراءات للحزب الديمقراطي مشيرا إلى أنهم يرغبون في فتح الحدود أمام المهاجرين بشكل كامل".

وعرقلت المحكمة الأمريكية العليا، الشهر الماضي، مساعي ترامب لإنهاء برنامج "داكا" الذي يقدم الحصانة "للحالمين" من الترحيل ويمنحهم حق الحصول على تصاريح عمل لمدة عامين قابلة للتجديد.

ويواجه الرئيس الأمريكي، معركة انتخابية قوية في السباق نحو البيت الأبيض، حيث تركز إدارته على قضية المهاجرين، سواء الشرعيين أو غير الشرعيين، بما في ذلك بناء جدار على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، الذي يعتبر جزءا محوريا من رئاسته وكذلك مسعاه لإعادة انتخابه في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.